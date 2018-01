Dariusz Bruncz: Wielka Polska Katolicka wstaje z kolan. Niektórzy hierarchowie zaraz okażą się zdrajcami

Mocne wystąpienie legendarnego dominikanina, o. Ludwika Wiśniewskiego, na łamach Tygodnika Powszechnego jednych dziwi, innych cieszy, a najbardziej to oburza.

Dziwi tych, którzy rozglądając się dookoła, widzą wciąż względnie pełne kościoły i pytają: jest przecież dobrze, tłumy z krzyżami, różańcami, wierzące elity i Bóg na ustach wszystkich – zupełnie inaczej niż na tym zgenderowanym, odmaskulinizowanym, zeświecczonym i zislamizowanym Zachodzie (tak! To wszystko czasem idzie w parze!).

I choć liczba uczestników niedzielnych nabożeństw systematycznie spada, a wraz z nią opowiastka o Polsce jako ostoi europejskiego chrześcijaństwa spod hasła „semper fidelis” (zawsze wierni), to jednak dobre samopoczucie nie opuszcza tych, którzy siłę kościoła mierzą stopniem zagęszczenia polityków obozu rządzącego na kościelnej posadzce, którzy – jak to subtelnie określił niedawno jeden z luminarzy katoprawicy – po katolicku, czyli „na kolanach i do ust” przyjmują Najświętszy Sakrament.