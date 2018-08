Dariusz Bruncz: Szkoda nie tylko Konstytucji, ale przede wszystkim Ewangelii

Ewangelia nie jest pigułą, którą pastorałem trzeba przepychać ludziom przez gardło, aby zrozumieli swoje prawa i obowiązki wobec Boga (jeśli są wierzący) i państwa (bez względu na swoją wiarę).

Arcybiskup nie powiedział wszystkiego

Arcybiskup ubolewał nad utraconą jednością, ale nie wyjawił zebranym, czym ona jest, dlaczego i w jaki sposób została utracona. Przyjmując jednak, że mieliśmy ją już w garści i wypuściliśmy, to warto zastanowić się, czy utraconą jedność odbudowuje się poprzez wciskanie ludziom Ewangelii do gardeł i wprowadzanie chociażby cienia wątpliwości, że mogłaby w jakikolwiek sposób zastąpić konstytucję lub ponad nią stać. Owo celowe pomieszanie porządków nie pomaga, a utrudnia konstruktywną dbałość o chrześcijańskie fundamenty Europy.

Nie chodzi przecież o biadolenie, jaki ten świat zły i niewrażliwy na chrześcijaństwo, jak to bardzo boli, że świat nie widzi wiary Polaka-katolika, ale o coś znacznie więcej. Ewangelia to nie dopalacz przenoszący w inny stan świadomości lub skutkujący odrzucaniem prymatu konstytucji w państwie prawa. Chrześcijaństwo to nie islam, w którym nie ma rozdziału religii od państwa, a arcybiskup to nie ajatollah na folwarku. Poszanowanie wzajemnej autonomii jest niezbędne zarówno dla dobra państwa, jak i Kościoła czy religii w ogóle.