Czy Netflix zdobędzie Oscara? To złe pytanie, prawidłowe brzmi: kiedy

"Mudbound" to pierwszy film wyprodukowany przez internetową platformę streamingową, który miał szanse na Oscara. I choć obraz Netfliksa, pomimo czterech nominacji, nie zgarnął żadnej statuetki, to dla wszystkich jasne jest, że reguły gry uległy zmianie.

O tym czy filmy powinno się oglądać w kinie czy na małym ekranie, dyskutowali nie tylko zwyczajni kinomaniacy, ale również ci, decydujący o przyszłości kina. O ile kiedyś w tych dyskusjach chodziło o telewizję, dziś dotyczą one raczej komputerów podłączonych do internetu i serwisów streamingowych.

Mówiąc językiem wielkiego przemysłu i gigantycznych pieniędzy - chodzi o to, czy filmy powinny być produkowane przez tradycyjne studia filmowe, czy możne dopuścić do stołu również zupełnie nowe przedsiębiorstwa. Takie, które łączą funkcje producenta i dystrybutora, działające przede wszystkim na rynku internetowo-streamingowym, takie jak Netflix. Warto zaznaczyć, że nie chodzi tu o seriale, ale o pełnometrażowe filmy fabularne.

Bestia niedostrzeżona

W ostatnim czasie można było zauważyć, że coś się jednak mocno zmieniło, że nowi, internetowi producenci - na czele tego wyścigu stoją przede wszystkim Netflix i Amazon - coraz skuteczniej doganiają dawną czołówkę. Pierwszym sygnałem, że coś jest na rzeczy, ale jednocześnie, że tradycyjni gracze nie oddadzą łatwo swego miejsca w grze, była sprawa związana z filmem "Beast Of No Nation" (2015 r.). To pierwsza duża produkcja fabularna Netflixa, z którą firma łączyła wielkie nadzieje na światowe uznanie.

Z internetu do kina

Netflix musiał czekać trzy lata, żeby sytuacja się zmienia. W międzyczasie zdobywał nominacje oscarowe dla swoich krótkich metraży i dokumentów, ale cały czas nie mógł się przebić z pełnometrażową fabułą. Drogę konkurentowi zaczął przecierać rok temu "Manchester By The Sea", produkcja Amazona, a kolejnym milowym krokiem, jeśli chodzi o zawojowanie rynku filmowego przez internetowego dystrybutora, okazał się "Mudbound".

Tym bardziej, że warunek, który musi spełnić film, żeby stawać w oscarowe szranki, nie jest nie do przejścia dla internetowych dystrybutorów (choć dziś brzmi już bardzo archaicznie): musi mieć premierę w tradycyjnym kinie i być wyświetlany przez co najmniej tydzień na jednym z wielkich ekranów w Los Angeles.

Rewolucja nadchodzi

Netflix wyszedł z oskarowej gali z tylko jedną nagrodą: „Icarus” zdobył laur w kategorii pełnometrażowego dokumentu. To oczywiście ważna kategoria, ale to tylko swego rodzaju nagroda pocieszenia i z pewnością nie jest to wszystko, na co liczyła ta firma.