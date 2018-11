Cztery rzeczy, które okazały się ważniejsze od wojny na Ukrainie

Mundial, interesy firm energetycznych, względy dyplomacji i w końcu - pieniądze. Dla wielu europejskich polityków, wszystko to jest ważniejsze niż wojna na Ukrainie i utrzymanie ładu opartego o zasady. I właśnie dlatego rzeczy takie jak rosyjska agresja w Cieśninie Kerczeńskiej będą się powtarzać



Przez ostatnie lata patrząc na działania Rosji: wojnę hybrydową w Donbasie, cyberataki w USA i Europie, skrytobójstwa i ataki chemiczne, komentatorzy wielokrotnie zadawali pytanie: dlaczego Kreml to robi. I tak jak w tym przypadku, odpowiedź jest tak samo prosta: bo może. Postępuje bowiem według prostej maksymy przypisywanej Leninowi (błędnie czy słusznie - to bez znaczenia), aby badać przeciwnika bagnetem: jeśli ostrze wchodzi łatwo, idź dalej; jeśli napotkasz stal, cofnij się.

Jak dotąd bagnety Kremla napotykały jedynie na sporadyczny opór: raczej na skórzany pancerz niż stal. Owszem, Unii udało się przez pięć lat utrzymać reżim sankcyjny, dokładając stopniowo kolejne warstwy po kolejnych rosyjskich transgresjach. Owszem, nie były one bez efektu dla rosyjskiej gospodarki. Ostatecznie jednak okazały się zbyt słabe, by na dobre odstraszyć Rosję. Tym bardziej, że równolegle z sankcjami, z Europy i USA często płynęły sygnały zachęcające, jak zgoda na Nord Stream 2, dyplomatyczne spotkania, czy częste przypadki obchodzenia sankcji. Wszystko to działo się bez żadnych pozytywnych kroków ze strony Rosji, które uzasadniałyby takie zachowanie.