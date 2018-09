Człowiek bezsilny wobec żywiołów. Niezwykłe zdjęcia pokazują piękno, potęgę i grozę natury [FOTO]

Ten tydzień to gigantyczny pożar, wielka powódź, tajfun, tropikalny sztorm i wybuch wulkanu. Natura pokazała po raz kolejny, że nie ma z nią żartów, a człowiek bywa bezsilny. Ale nie wszystkie zdjęcia pokazują grozę. Tej oglądamy aż nadto. Nie mogło więc zabraknąć piękna, śmiechu - i sportowego współzawodnictwa. Oto najlepsze zdjęcia tygodnia według redakcji Magazynu Wirtualnej Polski.

Przyjrzyjcie się dobrze temu zdjęciu. Przyjrzyjcie się z bliska. Fotograf uchwycił niezwykle emocjonalny moment. To uroczystości pogrzebowe senatora Johna McCaina na amerykańskim Kapitolu. W samym środku podniosłej uroczystości, wśród zgromadzonych w centrum amerykańskiej demokracji najważniejszych osób w państwie (z wyjątkiem prezydenta Donalda Trumpa, którego obecności na własnym pogrzebie McCain sobie nie życzył i jasno wyraził to życzenie, wiedząc, że niedługo odejdzie), wdowa po senatorze, Cindy McCain, znalazła chwilę, by ciepłym gestem położyć dłoń na trumnie męża, bohatera narodowego Ameryki.