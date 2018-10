Co tak naprawdę oznacza pismo złożone przez Ziobrę do TK

Zbigniew Ziobro chce udowodnić, że unijne prawo nie obowiązuje w Polsce. Chodzi o blokowanie rządowej reformy sądownictwa. Spór o zgodność traktatów z Konstytucją RP może mieć poważne następstwa. Opozycja mówi nawet o Polexicie, czyli wyjściu Polski z UE.

Latem Sąd Najwyższy wysłał do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) serię pytań na temat zgodności polskiej reformy sądownictwa z prawem Wspólnoty. W praktyce oznacza to zablokowanie elementów sztandarowego projektu PiS i Zbigniewa Ziobry przynajmniej do czasu decyzji sędziów w Luksemburgu.

Teraz minister sprawiedliwości stara się przełamać blokadę postawioną przez sędziów Sądu Najwyższego. Zbigniew Ziobro wnioskuje do TK, aby uznał, iż art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE jest niezgodny z Konstytucją RP. Zapis ten pozwala TSUE orzekać o ważności aktów prawnych przyjmowanych przez państwa członkowskie. Pozytywna decyzja sędziów będzie znaczyła, że zwrócenie się przez SN do Luksemburga nie ma znaczenia, a rząd nie będzie musiał liczyć się z opiniami TSUE w sprawie reformy sądownictwa.

Po długich debatach sędziowie niemieccy i unijny wypracowali iście salomonowe rozwiązanie. Uznano, że Europa zbudowana jest na wspólnych wartościach. To wyklucza fundamentalny konflikt między Konstytucją Niemiec i traktatami UE. To klasyczny, ogólny kompromis oznaczający, że co jakiś czas dochodzi do kolejnych sporów o jakieś aspekty polityki czy prawa.