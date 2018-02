Ciężko jest skakać z takim obciążeniem

I te denerwujące pytania reporterów po skoku: "Co Pan czuł? Co się stało?" Kamil Stoch pięknie odpowiedział: "A co mam płakać?"

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(WP.PL, Fot: Andrzej Pągowski)