Cejrowski zniknął z TVP, ale Rachoń ma następcę. To były poseł ZSL i LPR Bogdan Pęk

Wojciech Cejrowski zniknął z TVP Info, ale w czwartkowe wieczory w programie Michała Rachonia zaczął się pojawiać Bogdan Pęk. Przekonuje, że walka z globalnym ociepleniem to spisek i nazywa Niemcy "IV Rzeszą". W ostatnie 30 lat zwiedził partie od ZSL (przybudówki PZPR), przez LPR, do PiS.

Bogdan Pęk, były polityk ZSL, PSL, LPR, aktualnie małopolski radny PiS.

Michał Rachoń lubi zaskakiwać (czy wręcz szokować), dlatego w jego programie padają mocen opinie. Zarówno w początkowym segmencie #Jedziemy, jak i ze strony zaproszonych gości. W programie często pojawiają się komentatorzy, którzy nie zawahają się mocno uderzyć w przeciwników politycznych Prawa i Sprawiedliwości. Gorzej, jeśli krytyka dotknie też partii Jarosława Kaczyńskiego, a co gorsza, samego prezesa.

Wojciech Cejrowski przestał występować w programie TVP nie po tym, jak bawił się na antenie bronią, wysyłał polityków opozycji do więzienia czy po prostu kłamał, ale po tym, jak nadepnął na odcisk PiS i prezesowi Kaczyńskiemu. A jako, że wrócił temat walki ze zmianami klimatu, potrzebny był nowy ekspert.

I tutaj do studia telewizujnego wkroczył Bogdan Pęk, który tydzień temu spierał się z Dariuszem Szwedem z ruchu Roberta Biedronia, a w tym tygodniu rozmawiał z Krzysztofem Gawkowskim. W poprzednim starciu zalał widzów falą manipulacji, które dokładnie opisaliśmy i sprostowaliśmy. Teraz mniej było o klimacie, a więcej o Unii Europejskie i tego, co może zrobić Komisja Europejska w sprawie specustawy obniżającej rachunki za prąd.

- Przypuszczam, że mechanizm był taki jak zawsze: nasza rodzima V kolumna uprzejmie doniosła do KE, na co rzeczniczka KE natychmiast zareagowała "jesteśmy z wami, jesteśmy z panem Tuskiem, jesteśmy z PO, z Nowoczesną, nie pozwolimy, żeby PiS zrzucił z siebie to zagrożenie przedwyborcze i uniknął tych podwyżek cen, które Polsce chcieliśmy zadać" - tłumaczył widzom. - No chyba to tak wygląda - dodał. Otóż nie, bo zmiany w prawie mogące być pomocą publiczną notyfikuje się Komisji z urzędu.

Pęk przekonywał, że PiS nie powinien się ugiąć, a jeśli to zrobi, to po prostu przegra wybory. - UE, czyli Niemcy, Francja, czy IV Rzesza, mówiąc obrazowo, no jest zainteresowana, by małe i średnie państwa, takie jak Polska, utraciły suwerenność ekonomiczną, a także energetyczną. Zaczęła spekulację tymi uprawnieniami [do emisji CO2 - przyp. WP], a ta spekulacja zagroziła ogromną podwyżką cen energii w Polsce - stwierdziła.

Być jak pan Wojtek

Na koniec był też performance, choć nie tak widowiskowy jak zabawy z bronią Cejrowskiego. Były senator wyciągnął dzwoneczek, którym zaczął dzwonić. - To ostatni dzwonek dla polskiej klasy średniej. Zacznijcie ludzie myśleć, na Boga, bo ta globalizacja w lewackim stylu, którą proponuje UE, w pierwszej kolejności zabija klasę średnią i tzw. wykształciuchów, którzy wierzą bezmyślnie, że Unia to jest samo dobro. Tak nie jest, trzeba myśleć i wtedy wszyscy będą zadowoleni - wyjawił receptę na sukces Bogdan Pęk.

Politykowi PiS kroku dotrzymywał były polityk PiS, czyli Michał Rachoń. Tym razem nie popisał się tak widowiskowym stwierdzeniem jak tydzień temu, gdy pytał o to, czy CO2 z wody gazowanej jest trujące. Ale mówił o tym, że należy skontrolować Komisję Europejską, bo być może ona też stosuje praktyki monopolistyczne, narzucając państwom członkowskim wysokie ceny energii.

Od lewa do prawa

Ale wróćmy do Bogdana Pęka, bo to niezwykle malownicza postać. Z wykształcenia jest zootechnikiem, w latach 80. był kierownikiem tuczarni trzody chlewnej. Był wówczas wiceprzewodniczącym zakładowej Solidarności, ale w 1984 r. wstąpił do ZSL, czyli przybudówki PZPR (co politycy PiS uwielbiają wytykać konkurentom z PSL). Wkrótce został prezesem Spółdzielni Kółek Rolniczych, zasiadał też w Radzie Narodowej gminy Zielonki. Po transformacji był posłem PSL (od 1993 r.), zasiadał też we władzach partii, ale w 2002 r. opuścił jej szeregi.

Wówczas Pęk związał się z Ligą Polskich Rodzin Romana Giertycha, gdzie dosłużył się funkcji wiceprezesa. Z list tej partii dostał się do Parlamentu Europejskiego. Jednak i tam nie mógł dogadać się z liderem i w 2005 r. odszedł, próbując zakładać własne inicjatywy polityczne. O reelekcję w 2009 r. walczył już jako kandydat PiS, ale nie dostał mandatu. Jednak już rok później wszedł do sejmiku małopolskiego, a w 2011 r. zdobył mandat senatora.

I pewnie nadal pojawiałby się przy ul. Wiejskiej, gdyby nie incydent z sierpnia 2015 r. Polityka znaleziono śpiącego na korytarzu hotelu sejmowego. Jako, że kampania już trwała, PiS musiało się pozbyć wizerunkowego obciążenia i miejsce na liście wyborczej przejął syn senatora Marek, który zdobył mandat. Senior odczekał swoje w radzie nadzorczej państwowego Banku Pocztowego. Ale w ostatnich wyborach samorządowych znowu pojawił się na liście PiS i wrócił do małopolskiego sejmiku. Teraz dzięki Michałowi Rachoniowi zaczął się jego medialny comeback.