Bruncz: "Archiwa Watykanu otwarte. Warto poczekać i dać czas badaczom" [OPINIA]

Rozpiętość zarzutów jest równie imponująca co radykalna – jedni widzą w nim "papieża Hitlera", inni "milczącego papieża", który zabarykadował się w Watykanie, podczas gdy świat płonął, a Żydzi oraz księża wysyłani byli do komór gazowych. Jeszcze inni odrzucają krytykę i przekonują, że papież – póki co ostatni o imieniu Pius, będącym symbolem starego porządku ostatecznie zakopanego przez Sobór Watykański II – był właściwie cichym i (na ile pozwalały na to możliwości) aktywnym konspiratorem przeciwko hitlerowskiemu reżimowi.

Otwarcie watykańskich archiwów to z pewnością medialne wydarzenie, ale wszystko to, co wydarzy się po nim, nie będzie już medialne. Przed kilkudziesięcioma historykami, którzy przybędą do Watykanu (część z nich nie dotrze do Rzymu w obawie przed koronawirusem), co najmniej dwa lata ciężkiej, mrówczej pracy badawczej: przeglądanie, odszyfrowywanie notatek i porównywanie nowych informacji z dotychczas dostępnymi.