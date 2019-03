Braun i Walentynowicz: gdańskie lotnisko nosi imię kapusia SB

W czasie niedzielnego wieczoru wyborczego w Gdańsku Grzegorz Braun spotkał się z Piotrem Walentynowiczem, wnukiem Anny Walentynowicz. Wspólnie powiedzieli, że gdańskie lotnisko im. Lecha Wałęsy nie może dłużej nosić imienia „tego kapusia Bolka”.

Braun z kolei powiedział, że gdyby to on był prezydentem Gdańska, zdjąłby z gdańskiego lotniska napis z nazwą im. Lecha Wałęsy, ponieważ był on ”kapusiem Bolkiem”. Zamiast tego, lotnisko nosiłoby imię Anny Walentynowicz.

W rozmowie z WP Walentynowicz dodał: - Nie może być tak, żeby współpracownikowi SB, który donosił, płatnie i domagał się większych pieniędzy za to, co jest udokumentowane w aktach IPN, żeby takiemu donosicielowi i konfidentowi uczyniono taki honor. Ta nazwa powinna być jak najszybciej zmieniona. Hańbą dla nas gdańszczan jest to, że to lotnisko wciąż nosi imię Wałęsy.