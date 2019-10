Badanie panelu Ariadna dla WP: Czy Janusz Wojciechowski to dobry kandydat na komisarza UE?

Zdaniem obozu rządzącego Janusz Wojciechowski to doskonały kandydat Polski na komisarza unijnego ds. rolnictwa. O to, co na ten temat sądzą Polacy, zapytaliśmy za pośrednictwem panelu Ariadna.

Czy janusz Wojciechowski jest dobrym kandydatem na fotel komisarza ds. rolnictwa? (PAP, Fot: Grzegorz Michałowski)

Ważą się losy polskiego kandydata na komisarza ds. rolnictwa. W Parlamencie Europejskim odbyło się we wtorek przesłuchanie Janusza Wojciechowskiego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że eurodeputowani nie byli zbyt zadowoleni z udzielonych przez niego odpowiedzi. To oznacza, że prawdopodobnie będzie musiał odpowiedzieć na dodatkowe pytania i stawić się 14 października na powtórkowe przesłuchanie.

Wkrótce poznamy opinię komisji na temat zaprezentowanej przez kandydata wizji europejskiego rolnictwa i jego samego. A co o kandydaturze Wojciechowskiego sądzą Polacy?

"Czy według Ciebie Janusz Wojciechowski to dobry kandydat na komisarza do spraw rolnictwa w Komisji Europejskiej?" - zapytaliśmy Polaków za pośrednictwem panelu Ariadna.

Aż 60 proc. badanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie. Zaledwie 27 proc. badanych uznało, że jest to dobry kandydat, 13 proc. było przeciwnego zdania.

29 proc. badanych uważa, że Janusz Wojciechowski przejdzie procedurę i obejmie funkcję komisarza do spraw rolnictwa w Komisji Europejskiej. 17 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania.

Aż 54 proc. badanych na tak zadane pytanie odparło" "trudno powiedzieć".