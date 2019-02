Badanie dla WP potwierdza trend: Kolejny znakomity wynik Biedronia

Ponad siedem punktów procentowych w górę od naszego ostatniego badania. Wtedy partia Biedronia nie miała jeszcze nazwy. Teraz ma i nazwę, i znakomity wynik. Czyim kosztem? Nie PO.

W porównaniu do poprzedniego badania straciła Platforma Obywatelska – ale tylko 1 pkt proc. Z 20 proc. poparcia pozostaje – na razie – na drugim miejscu. Prowadzi – z 35 proc. – Zjednoczona Prawica. Na czwartym i piątym miejscu weszłyby do Sejmu jeszcze PSL i Kukiz’15 (odpowiednio 7 i 6 proc., przy czym w przypadku PSL to wzrost o 1 pkt. proc.). Poza parlamentem wylądowałoby SLD, Wolność Janusza Korwin-Mikkego, Nowoczesna (Katarzyna Lubnauer) i Ruch Narodowy (Robert Winnicki). Zero poparcia dostały partie Razem i Teraz – każda straciła po 1 punkcie proc.