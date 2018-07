Autobus 666. To się nie powinno wydarzyć w katolickim kraju

Fronda ma rację! Narażanie nieuświadomionych turystów na działanie wszystkich wcieleń Belzebuba, ale też tych Polaków lekceważących demoniczne zagrożenie związane z szatańską liczbą 666, jest wyrazem skrajnej nieodpowiedzialności władz spółki przewozowej o zbawienie rodaków.

Czas, aby zrzucić okowy poprawności politycznej, gorsety agresywnego laicyzmu i powstać przeciwko promocji zła, która sprytnie przedostała się do komunikacji podmiejskiej. Tym samym zasięg rażenia pozornie niewinnych treści staje się szeroki, a turyści dotknięci odmą piekielnej symboliki zasługują na pomoc. Więcej, to im się po prostu należy!

Od Giewontu aż po Bałtyk Polska winna być kojarzona jedynie z niebem i tym, co stanowi o sile naszego niezłomnego narodu. Półwysep można by ochrzcić – w przenośni lub dosłownie – nazwą bardziej godną: Półwysep Dobrej Zmiany albo Półwysep Żołnierzy Wyklętych. W razie braku pomysłu pozostańmy przy rozwiązaniach sprawdzonych: Półwysep Jana Pawła II. Precedensy już przecież są, bo przecież w 2017 roku fińskie linie lotnicze Finnair zmieniły nazwę lotu AY666 z Kopenhagi (CPH) do Helsinek (HEL !!!!!!!!!!) na AY954.