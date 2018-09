Ataki na WTC rozpoczęły wojnę światową. Terror odniósł niespodziewany sukces

Pomimo zaangażowania wielkich środków, Zachód nie wygrał wojny z Al Kaidą, którą rozpoczęły ataki na WTC. Osama Bin Laden nie żyje, ale czarna flaga globalnego dżihadu nadal terroryzuje świat. Dzięki temu przywódca islamistów stał się jednym z najbardziej wpływowych ludzi XXI w.

Przywódca islamistów, Osama Bin Laden, nie przeliczył się, tak jak 61 lat wcześniej zrobił to japoński admirał Isoroku Yamamoto. Wysyłając bombowce przeciwko amerykańskiej flocie w Pearl Harbor japoński strateg liczył na to, że jednym, decydującym ciosem zmusi Stany Zjednoczone do uległości. Przywódca Al Kaidy wiedział, że spektakularny ciosem wojny nie wygra, a jedynie ją rozpęta.