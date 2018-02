Andrzej Pągowski: "Na szczęście ja mam swoje gwiazdy"

Jedyny w historii Polak, który odbył lot w kosmos, może stracić stopień generalski. Zabiorą mu generalskie gwiazdki. Wszystko za sprawą pomysłu PiS: członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego mają zostać zdegradowani.

- Nie będę komentował głupich pomysłów! - stwierdził sam zainteresowany. Bo ten pomysł jest tak głupi, że aż nierealny. Ale niestety ostatnio partia rządząca idzie od jednej wpadki do drugiej. Głupich pomysłów, nieprzemyślanych ustaw i wypowiedzi jest pełno. To dlaczego ten pomysł nie miałby być prawdziwy. Jak to się mówi w dowcipie: "wszyscy to wszyscy, babcia też....”