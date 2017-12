Andrzej Duda, Paweł Kukiz, Donald Tusk. To z nimi Polacy najchętniej zasiedliby do wigilijnego stołu

Zbliża się Wigilia. Tradycyjne dzielenie się opłatkiem, barszcz z uszkami, zupa grzybowa, karp, makowiec. Wieczór w gronie najbliższej rodziny. Czy przy wigilijnym stole znalazłoby się miejsce dla któregoś z polityków? Z sondażu na panelu Ariadna dla WP wynika, że mają na to marne szanse.

Okazało się, że najchętniej zasiedlibyśmy do stołu z prezydentem Dudą - wskazało go 20 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się Paweł Kukiz - głos oddało na niego 12 proc. badanych. 11 proc. zaprosiłoby do stołu Donalda Tuska.