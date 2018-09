Agata Duda to idealna pierwsza dama. Udowodniła to w Nowym Jorku

Dziwne, zaskakujące, skandaliczne – tak komentatorzy określają zachowanie Agaty Dudy, która zaczęła dyrygować grupą manifestantów skandujących - na widok prezydenckiej pary - słowo konstytucja. Skąd to zdziwienie? Pierwsza dama, zawsze powściągliwa, wreszcie spontanicznie pokazała, po której stoi stronie.

Jednym z najczęściej powtarzanych pytań w debacie na temat roli pierwszej damy jest to, dlaczego Agata Duda uparcie milczy, gdy w Polsce dzieją się rzeczy pogłębiające podział społeczeństwa. Na przykład, gdy ludzie wychodzą na ulicę protestować przeciwko forsowanym przez PiS zmianom w Trybunale Konstytucyjnym, które prezydent Andrzej Duda usankcjonował. Gdy tysiące obywateli oburzają się na ówczesną premier Beatę Szydło, odmawiającą publikacji niewygodnych dla partii rządzącej wyroków TK, a prezydent Duda – strażnik konstytucji - nie reaguje. Gdy ludzie zbierają się na demonstracjach, by powstrzymać zmiany w sądownictwie i sprzeciwić się prezydentowi Dudzie, który kwestionuje prawo Sądu Najwyższego do realizacji przysługujących mu kompetencji.