Abonament czy karta? Porównujemy oba rozwiązania

Telefon na abonament czy na kartę? To pytanie stawia sobie każdy, kto planuje zmianę dotychczasowego operatora sieci, lub przedłuża umowę, i chce korzystać z najlepszej oferty. Oba rozwiązania mają swoich zwolenników i dostępne są w przypadku największych operatorów komórkowych w Polsce, m.in. w Orange. To, którą ofertę wybierzemy zależy przede wszystkim od naszych oczekiwań, ale też możliwości, np. finansowych. W niniejszym artykule porównujemy obie opcje, aby czarno na białym móc zobaczyć różnice i podobieństwa, co pomoże nam wybrać ofertę dopasowaną do własnych potrzeb.

Oferta na abonament Decydując się na abonament, trzeba liczyć się z koniecznością podpisania umowy, która zobowiązuje na kilkanaście lub kilkadziesiąt miesięcy. Najczęściej trwa ona 2-3 lata, ale w zamian zyskuje się komfort i bezpieczeństwo korzystania z taryfy na stałych warunkach w ramach zawartej umowy. Najwięksi operatorzy, w tym Orange, oferują nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMSy do wszystkich sieci, duże pakiety internetu , a także nowoczesne smartfony za niewielkie pieniądze „na start”. Trzeba mieć jednak świadomość, że całkowity koszt urządzenia rozłożony jest w systemie ratalnym na cały okres trwania umowy i doliczony do comiesięcznej opłaty abonamentowej. Warto więc wcześniej policzyć, czy suma opłat za sprzęt nie okaże się wyższa niż rzeczywista wartość telefonu. Trzeba również podkreślić, że decyzja o wyborze oferty na abonament nie oznacza wcale konieczności kupowania telefonu. Jeśli posiadamy własny telefon, i chcemy z niego korzystać , idealną opcją jest dla nas oferta także bez urządzenia.

Ponadto oferta na abonament to także komfort związany ze stałym posiadaniem środków na koncie. Oznacza to, że w trakcie trwania umowy, w każdym momencie można wykonać połączenia wychodzące, wysłać SMS-a i MMS-a, a także skorzystać z internetu. Brak konieczności pilnowania dostępności środków, to dla wielu osób mocny argument, który przemawia na korzyść oferty na abonament.

Oferta na kartę Obecnie atrakcyjność oferty na kartę jest równie duża, jak na abonament. Jako pierwszy i najważniejszy wyróżnik oferty na kartę wskazuje się brak konieczności podpisania umowy, a więc i długoterminowych zobowiązań. Każdy użytkownik może wybrać dogodny sposób korzystania z telefonu – albo wykorzystując bezpośrednio środki z doładowania na rozmowy, SMSy czy internet, albo kupując za nie wygodne usługi. W wypadku usług operatorzy prześcigają się w ofertach i dlatego już za 25 zł miesięcznie można mieć nielimitowane rozmowy, SMS-y i duże pakiety internetu. A konto można doładować wybraną kwotą w dowolnym momencie i w wygodny sposób, np. przez strony operatorów czy aplikacje – często oferowane są przy tym bonusy, takie jak np. 20% wartości doładowania. Jedyne o czym trzeba pamiętać to regularne doładowywanie telefonu, bo środki w ofercie na kartę mają określoną ważność i może się okazać, że przez nasze zapominalstwo nie będziemy mogli dzwonić, wysyłać SMS-ów i MMS-ów czy korzystać z internetu.

Ułatwione planowanie opłat za połączenia i panowanie nad nimi jest kolejnym powodem, zaraz po braku umowy do podpisania, dla którego oferta na kartę ma tak wielu zwolenników. Takie rozwiązanie jest dobra dla osób, które cenią sobie swobodę korzystania z telefonu, brak stałych zobowiązań i na co dzień dysponują mniejszymi środkami finansowymi. Jeszcze jedną różnicą, pomiędzy abonamentem a opcją na kartę, jest, w tym drugim przypadku, brak możliwości zakupu oferty w zestawie z telefonem. Dla wielu osób nie jest to problematyczne, ponieważ posiadają już swój telefon lub rozważają kupno telefonu na rynku.

Abonament czy karta? Podsumowanie Oferta na abonament jest najlepsza dla osób, które cenią sobie komfort i wygodę związaną ze stałą możliwością bycia w kontakcie. Jest to możliwe dzięki umowie, na podstawie której uiszcza się comiesięczną opłatę. W ten sposób można bez przeszkód korzystać z usług komórkowych w ramach wybranej taryfy. Niewątpliwą zaletą jest także możliwość wybrania abonamentu z telefonem w pakiecie. Do wyboru są zarówno tradycyjne, prostsze modele, jak i ultranowoczesne smartfony w wygodnym modelu ratalnym.

Natomiast, oferta na kartę to doskonałe rozwiązanie dla osób, która chcą kontrolować swoje wydatki . Największa zaleta oferty na kartę to brak konieczności podpisania umowy, natomiast minusem jest konieczność pamiętania o doładowywaniu konta i niedostępność telefonów w ofercie. O zakup urządzenia trzeba zatroszczyć się samodzielnie.