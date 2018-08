200 tysięcy i mieszkanie za rzucenie picia. Miał być "eksperyment społeczny", wyszło jak zawsze

Ani bezdomność, ani alkoholizm nie czynią ludzi łatwowiernymi idiotami. A chyba tak chcieliby ich widzieć pomysłodawcy "eksperymentu", który podbija właśnie YouTube.

Pomysłodawcy oczekiwali zapewne, że mężczyźni, którym złożą tę propozycję życia, padną na kolana i będą ich całować po rękach. Odrzucić taką szansę? To autorom najwyraźniej nie mieści się w głowie. "Nie chce pan? Nie chce pan wyjść z nałogu? Czyli chce pan pić i żyć na ulicy" - dopytują, gdy słyszą odpowiedzi bezdomnych. A ci nie mają złudzeń. "Ja z tego szybko nie wyjdę", "nie potrzeba", "nie mogę przestać, kocham alkohol" - odpowiadają. "Tak naprawdę nie ma co na siłę pomagać, jeśli nie chcą z niego (z alkoholizmu ) sami wyjść, to my im nie pomożemy" - konkludują ze smutkiem twórcy.

Nie wiemy, co sprawiło, że bohaterowie nagrania wylądowali na ulicy, nie wiemy, co na niej przeszli ani co sprawiło, że zaczęli pić. Jedno jest pewne: nie nam osądzać, co jest dla nich ważniejsze, co jest normalnością. Jedni zapewne już lata temu stracili nadzieję, że można inaczej, że coś w ich życiu się zmieni; dla innych nie ma już nic poza obojętnością, którą zapewnia alkohol. Ale oczekiwanie, że ktoś z dnia na dzień odstawi picie, i zrobi to ot tak, bez pomocy specjalisty, skorzystania z odwyku, a przede wszystkim bez odpowiedniej motywacji, to oczekiwanie zakrawające o śmieszność.