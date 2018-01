Zaginiony Tomasz Mackiewicz. "Polacy, ciszej nad tą górą"

Człowiek jest tylko mocny w stosunku do drugiego człowieka w pyskówkach i przekomarzankach. Swoją wartość często opiera na materii, która przecież, jak wiadomo, jest tylko tymczasowa. Zresztą tak samo jak i człowiek - powiedział Tomasz Mackiewicz, który najprawdopodobniej zginął podczas wyprawy na Nanga Parbat.

(WP.PL, Fot: Pągowski)

Jego koleżankę Francuzkę Elisabeth Revol po bezprecedensowej akcji ratunkowej uratowali polscy himalaiści. Na dotarcie do Mackiewicza nie było szans. Jego słowa idealnie określają to, co dzieje się w polskiej sieci. Nie brakuje osób, które poddają w wątpliwość sens wyprawy Polaka na tak trudny ośmiotysięcznik. Wypominają ryzykanctwo i koszty takiej akcji.

Warto jednak, by przed napisaniem kolejnego negatywnego komentarza wsłuchały się w słowa Mackiewicza, i jeszcze raz przemyślały, czy warto jest krytykować osobę, która poświęciła się bezgranicznie swojej pasji i robiła to, co kocha.

Kolejny raz pokazaliśmy, że hejt jest dla Polaków sposobem na odreagowanie własnej pustki, kompleksów i zagubienia. Dla kogoś, kto żyje bez celu i pasji, niezrozumiałe jest, że można poświęcić życie w imię własnych wartości. Przyznaję, sam nie rozumiem himalaistów. Nie rozumiem, po co tam wchodzą. Ale wiem, co to pasja i jak wiele dla niej poświęcam.