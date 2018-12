Wydatek absurdalny, ale tłumaczenie jeszcze bardziej. Ministerstwo woli wydać 30 tys. zł zamiast kilku tysięcy

Lepiej wydać 30 tys. zł, a nie kilka tysięcy? Taką logikę przedstawił rzecznik Ministerstwa Zdrowia, tłumacząc, dlaczego lepiej było naradę kierownictwa zorganizować w hotelu, niż w ministerstwie. Bo w resorcie trzeba by zapłacić za catering i nadgodziny.

Politycy często robią głupie albo oburzające rzeczy. Czasami uchodzi im to na sucho, bo potrafią swoją głupotę zgrabnie wytłumaczyć. Nie zawsze muszą to umieć, ale od czego ma się rzeczników prasowych? Krzysztof Jakubiak z Ministerstwa Zdrowia zamiast pomóc swojemu szefowi, tylko pogorszył sprawę.

Chodzi o naradę kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w hotelu Narvil pod Warszawą. Problem w tym, że hotel należy do rodziny Adamkiewiczów - właścicieli firmy Adamed, która produkuje leki i ich biznes jest zależny od decyzji ministerstwa. "Gazeta Wyborcza" opisała, że po weekendzie w hotelu do listy leków refundowanych dopisano 14 preparatów Adamedu.

Teraz okazuje się, że naszym urzędnikom nie wystarczają też ogromne gmachy ministerstw. Czym wyróżnił się hotel Narvil? "O wyborze decydował termin i wyposażenie. Chodziło o salkę konferencyjną z nagłośnieniem w okolicach Warszawy" - tłumaczył rzecznik ministerstwa Krzysztof Jakubiak. To znaczy, że w Pałacu Paca, czyli siedzibie ministerstwa nie ma salki konferencyjnej z nagłośnieniem? Trudno w to uwierzyć.

Ale to nie koniec autokompromitacji pana rzecznika. - Takie wyjazdowe spotkanie służy temu, że odcięci od świata pracujemy w skupieniu do późnych godzin nocnych. Tu, w ministerstwie, praca się kończy [po południu]. Musielibyśmy angażować inne osoby związane z obsługą techniczną czy z cateringiem. A tam hotel jest przystosowany do pracy non stop - mówił Krzysztof Jakubiak cytowany przez "Gazetę Wyborczą".