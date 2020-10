Wybranowski: "To jest wojna, czyli… mokry sen lewicy" [OPINIA]

Jeśli organizatorki proaborcyjnych protestów chciały przekonać opinię społeczną, to mogą zaliczyć sukces . Mnie przekonały, że mamy do czynienia nie z buntem społecznym w ważnej dla kobiet sprawie, ale zorganizowanymi, politycznymi ekscesami grupy lewackich aktywistów.

A propos Marty Lempart - "To jest wojna” - krzyczała w weekend do uczestników demonstracji przeciwko niedawnemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego i znieważała wypełniających swoje obowiązki funkcjonariuszy policji krzycząc "Zamknij ryj psie” i "j...ć psy". Trudno uwierzyć, że radykalnym lewakom i związanym z nimi feministkom chodzi o prawa kobiet, bo obserwując ich aktywność na scenie politycznej i społecznej można odnieść bezsprzeczne wrażenie, że pojęcie o rzeczywistych problemach polskich kobiet pojęcie mają żadne.

Nierozsądne orzeczenie TK, który zakwestionował przepisy obowiązującej do tej pory ustawy aborcyjnej dały asumpt do takiego kreacji. Sondaże społeczne wskazywały od lat, że większa część opinii publicznej popiera obowiązujące rozwiązania i nie zgadza się na wychylenie aborcyjnego wahadła ani w jedną, ani w drugą stronę. Błąd legislatorów, by wystarczyło wszak doprecyzować na drodze ustawowej zakaz aborcji w sytuacji, gdy rokowania dziecka poczętego dają mu i jego rodzicom szansę na normalne życie, został wykorzystany do powielania zakłamanej narracji o planach całkowitego zakazu aborcji. Brak narracji ze strony trzymających władze i konserwatywnych środowisk opiniotwórczych, odkłamującej histeryczną narrację lewicy to nie błąd, to wielbłąd.