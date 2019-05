Wybory do europarlamentu. Wróblewski: Sprzedawcy marzeń i hodowcy skrajności (Opinia)

To będzie najważniejszy wieczór w karierze Grzegorza Schetyny i najbardziej nerwowy w politycznym życiu Jarosława Kaczyńskiego od dekady. W oparach antysemityzmu wytworzonych przez nacjonalistyczne partie kończy się najbardziej prymitywna kampania od lat. Jeszcze nigdy tak wiele nie zależało od tak niewielkich. Kto wygra w niedzielę, wygra jesienią. Stawka jest olbrzymia.

Wybory do europarlamentu. Polacy więźniami radykalizmów Antyżydowska, antygejowska i antyeuropejska Konfederacja szturmem wdarła się na polską scenę polityczną. Jej liderzy i zwolennicy to polityczne bękarty PiS.

Wiosna to dziecko Platformy. Kolejne po Nowoczesej, która jednak ostatecznie odkryła w sobie miłość do swojego politycznego, znielubianego wcześniej ojca.

Schetyna i jego przyboczni wysyłają jednoznaczne sygnały do wyborców "anty-PiS": drodzy, każdy głos na Wiosnę to głos na Kaczyńskiego. Tylko my jesteśmy gwarantem odsunięcia go od władzy. Wiosna nie ma na to szans. Bądźcie rozsądni.