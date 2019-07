Wróblewski: "Chaos w szkołach i brak leków. PiS mówi: 'Żaden problem'. Władza maluje trawę na zielono" (Opinia)

Bałagan w oświacie i tragiczna sytuacja w systemie ochrony zdrowia mogą sporo kosztować PiS. Wybory parlamentarne za pasem, a kolejni politycy partii rządzącej robią się coraz bardziej butni. Ludzie takiej postawy nie znoszą. Z tego powodu cztery lata temu odsunęli od władzy Platformę.

Obóz rządzący przestał już polemizować z politycznymi przeciwnikami z opozycji. Zaczął "dyskutować" z ludźmi. Ta dyskusja sprowadza się do stwierdzenia: "wszystko jest super, więc o co wam chodzi?".

Politycy z MEN wiedzą, że manipulują - do szkół średnich zaliczają się przecież także technika. A wielka część uczniów chce kształcić się w liceach. Co do Warszawy - minister Piontkowski zapomina dodać, że do stołecznych szkół pretenduje młodzież z małych miast i wsi z całego województwa mazowieckiego. Szef MEN woli dalej "malować trawę na zielono" i wmawiać ludziom, że wszystko jest w porządku, a zmiany w edukacji są przeprowadzane najlepiej w historii.