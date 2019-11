Witwicki: Tabloidowy Sejm (Opinia)

Klaudia Jachira nie przejmuje się brakiem wiedzy, doświadczenia czy powagą parlamentu. Grzegorz Braun może zablokować premiera przed wystąpieniem, na które wszyscy czekają. W polskim Sejmie właśnie zaczęła się nowa era. Słowo ”szokujący” nabierze w niej nowego znaczenia.

Najciekawsze było to, że do sejmowych ław swojego kolegę ściągał Janusz Korwin- Mikke.

Nowy rodzaj polityka

Donald Trump stwierdził swego czasu, że mógłby zastrzelić kogoś na jednej z najdroższych ulic Nowego Jorku i nie straciłby żadnego głosu. Wypowiedź brzmi absurdalnie, ale dziś można uznać, że prezydent USA w zasadzie miał rację. Trump udowodnił swoim zwycięstwem, że kontrowersje, które jeszcze kilka lat temu mogłyby zniszczyć kilka karier politycznych, nie muszą mieć wpływu na niego. To definicja nowego rodzaju polityka, który jest nie tyle uodporniony na krytykę medialną, ile ją po prostu ignoruje. Ma własne kanały do komunikacji z wyborcami. Ich nie muszą szokować absurdalne porównania czy ekscesy seksualne.

Boris Johnson, którego większość mediów przedstawia, jako niezgrabnego króla wpadek jest przecież premierem w Wielkiej Brytanii. I znów wbrew temu, co można wywnioskować z przekazów o jego nieporadności, idzie po zwycięstwo w zbliżających się wyborach.

Stacja zwana post-prawdą

Polski Sejm przejdzie w tej kadencji prawdziwą transformację. Wyjdzie z epoki klasycznej do zalogowania się na stacji, którą intelektualiści zwykli opisywać kategoriami post-prawdy.

Politycy nowego typu mogą być przeniknięci duchem Donalda Trumpa, nawet jeśli jest on ich politycznym wrogiem. Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej działa przecież w podobnym schemacie. Idzie na czołowe starcie. W innym stylu niż Grzegorz Braun, a jednak.

”Co wy tacy spięci?”

Gdy Agnieszka Gozdyra w Polsat News zapytała Dobromira Sośnierza z Konfederacji, zatem klubowego kolegę Grzegorza Brauna o to, dlaczego na zdjęciu, które pokazała, Sośnierz wyciąga rękę w geście nazistowskiego pozdrowienia, innymi słowy, hajluje, ten odpowiedział pytaniem: ”co wy tacy spięci?”. No właśnie czemu wszyscy są spięci klasycznymi normami, które obowiązywały dotąd polityków?

Właśnie wchodzimy w erę, w której może to być tylko balastem. Erę, w której słowo ”szokujący” nabierze zupełnie nowego znaczenia.