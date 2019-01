"Wiem, dlaczego doszło do ataku. Płaczemy, ale robimy wszystko, jakby prezydent był z nami"

Modlimy się nie o zdrowie, a o ocalenie pana prezydenta – mówi WP bliski współpracownik Pawła Adamowicza. Prezydent Gdańska został zaatakowany przez nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Mój rozmówca, który doskonale zna Pawła Adamowicza, podkreśla, że "to nie jest lider malowany”, dlatego tym większy jest szok po ataku: - On wie, co chce osiągnąć i jak to zrobić. Równocześnie nie mogę zapomnieć tego, jak często powtarzał mi w ostatnich miesiącach: słuchaj, oni grillowali mnie wczoraj, grillują dzisiaj, będą grillować jutro. Choćby te ostatnie wybory prezydenckie to był jedne wielki hejt na Adamowicza. On się na to nie uodpornił, ale nauczył się jakoś z tym żyć.