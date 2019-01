Wielka Brytania nie nauczyła się niczego po morderstwie Jo Cox. Czego nauczy się Polska?

To, co przeżywamy dziś w Polsce po zabójstwie Pawła Adamowicza, przeżywała Wielka Brytania po morderstwie posłanki Partii Pracy Jo Cox. Wnioski z Wysp nie napawają optymizmem. Hejtu jest więcej, a politycy są coraz częściej zastraszani.

"To dla Brytanii" - miał krzyczeć Thomas Alexander Mair po tym, jak w czerwcu 2016 roku zastrzelił i zadał dwa ciosy nożem Jo Cox, lewicowej posłance znanej z poparcia dla Unii Europejskiej i migrantów. Morderstwo z brytyjskiego Birstall różniło się od tego z Gdańska: w tamtym przypadku polityczny motyw morderstwa - mimo psychicznych problemów Maira - był bezdyskusyjny, bo związany ze skrajną prawicą zabójca otwarcie o nim mówił. Podobny był jednak szok oraz dyskusje, jakie zbrodnia tu wywołała.

- Morderstwo Jo Cox było otwarcie ideologiczne i polityczne, podczas gdy w tym przypadku nie jest to jasne. Ale tym co potencjalnie może łączyć obie sprawy, to kwestia tego, jak agresywna i napięta atmosfera polityczna może wpływać na niezrównoważonych ludzi. Dyskusja o agresji w dyskursie publicznym, którą przechodziliśmy w Wielkiej Brytanii, zaczyna się teraz w Polsce - mówi WP Christian Davies, korespondent dziennika "Guardian" w Polsce.