Większość Polaków czuje się bezpiecznie. Znaczenie ma sytuacja polityczna w kraju

Takie wnioski płyną z przeprowadzonego na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski sondażu. 56 proc. ankietowanych czuje się bezpiecznie. Przeciwnego zdania jest 28 proc. badanych.

Co ciekawe, poczucie bezpieczeństwa zależy od poglądów politycznych. Najbezpieczniej czują się wyborczy PiS (82 proc.) i Kukiz'15 (79 proc.). Mniejsze poczucie bezpieczeństwa mają wyborcy PO (73 proc.) i Nowoczesnej (58 proc.).

Z sondażu dla Wirtualnej Polski wynika, że nie czuje się bezpiecznie w Polsce 42 proc. wyborców Nowoczesnej. Takie same odczucia ma też co piąty sympatyk PO. Natomiast wśród zwolenników PiS i Kukiz'15 nie czuje się bezpiecznie po 10 proc. badanych.

Poczucie bezpieczeństwa a sytuacja polityczna

Ankietowanych zapytano też, czy na ich poczucie bezpieczeństwa wpływ ma sytuacja polityczna w Polsce. 40 proc. stwierdziło, że nie ma to żadnego wpływu. Natomiast 20 proc. ankietowanych odpowiedziało, że obecna sytuacja polityczna w kraju wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa pozytywnie, a 40 proc. stwierdziło, że negatywnie.

Atak na Krzysztofa Pieczyńskiego

W zeszłym tygodniu doszło do pobicia aktora Krzysztofa Pieczyńskiego. W biały dzień mężczyzna wyzwał go od "pedałów" i "ubeków", a potem kopał i bił. O sytuacji słyszało 54 proc. ankietowanych, w tym 79 proc. wyborców Nowoczesnej. Wśród zwolenników innych partii słyszało o tym od 56 proc. do 59 proc. badanych.