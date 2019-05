Wiejas: "Wojna religijna to fakt. Ofiary na szczęście są tylko papierowe" (Opinia)

Zgadzam się z tymi, którzy mówią, że wkomponowanie rysunku waginy imitującego Najświętszy Sakrament jest obrzydliwe. Jednak niedostrzeganie tego, że to reakcja na próbę uczynienia z Polski państwa wyznaniowego jest przynajmniej krótkowzroczne.

Tymczasem w ciągu ostatnich lat tylko Polak-katolik jest gwarantem przetrwania narodu, ba całego kraju . Mniejszości to w najlepszym przypadku jacyś dziwni odszczepieńcy, których toleruje się (jeszcze?), a w najgorszym przypadku "zboczeńcy", którzy najlepiej, aby szybko zniknęli.

A naród to i katolicy, i "zboczeńcy". Bez względu na wyznawaną wiarę lub jej brak, tak samo każdy, kto nosi polski paszport, czuje się Polakiem. Tu płaci podatki, tu jest szczęśliwy lub cierpi.

Podnoszenie tego, że tylko katolik może być prawdziwym patriotą, jest dramatycznie nieprawdziwe i złe. Niegodziwe. Reakcją na wypowiedzi skrajne, są odpowiedzi skrajne. I z tym właśnie mamy do czynienia coraz częściej.

Nawet jako ateista potępiam to w zdecydowany sposób. Dla mnie do przyjęcia było, gdy Matce Boskiej Częstochowskiej dorysowywano tęczową aureolę. W końcu każda matka kocha swoje dzieci, również te homoseksualne. Tym razem, nawet jako niewierzący jest przekonany, że sprofanowany został, uznawany przez katolików symbol ciała i krwi Chrystusa.

Równocześnie nie do przyjęcia są dla mnie reakcje niektórych publicystów.

Rafał Ziemkiewicz – skądinąd i mimo wszystko, zaliczam go do grona inteligentnych przedstawicieli homo sapiens – napisał do zachwyconej marszem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz: