Wiejas: "W polityce przybywa błaznów. Zaraz trudno będzie zliczyć" (Opinia)

W momencie, gdy wszystko trzeba podporządkować wyjaśnieniu spraw związanych z wykorzystywaniem dzieci przez niektórych duchownych, oni robią to, co naprawdę robić potrafią. Politycy fundują nam tanie show. Takie jak wręczanie dziecięcych bucików Jarosławowi Kaczyńskiemu przez posła Sławomira Nitrasa.

Zaniechanie - tym zgrzeszyli politycy

A co mamy? Licytację, kto zrobił więcej dla wyeliminowania pedofilów. A prawda jest taka, że partie od lewicy do prawicy, nie zrobiły przez lata nic. Bo wygodnie było mieć przedstawicieli Kościoła po swojej stronie.

No dobrze, odpowiada Platforma, a co z waszym brataniem się z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, hierarchami i zblatowaniem z proboszczami zachwalającymi waszych kandydatów do PE?

A to wy, nie chcieliście rejestru pedofilów – odszczekuje się PiS. A Platforma nie pozostaje dłużna – ale księży do rejestru nie wpisaliście.

Poseł Nitras przebił wszystkich

Mamy zestawienie w jednej wypowiedzi "Mein Kampf" z filmem "Tylko nie mów nikomu" - to poseł Zbigniew Gryglas (przeprosił). "Nie oglądam byle czego" – to abp Sławoj Leszek Głódź (przeprosił). Mamy "pałowanie" Rafała Trzaskowskiego przez Magdalenę Ogórek za podpisanie deklaracji LGBT+ i wiązanie tego z pedofilią. Jest wskazywanie, że to murarze najliczniej wykorzystują dzieci, a księża to nieistotny margines (niezawodna TVP, a oczywiście każdy murarz głosi pewnie słowo Boże, a dla dziecka jest niczym Jezus).