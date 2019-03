Wiejas: "Minister Brudziński toleruje piratów? Tak to wygląda” (Opinia)

Joachim Brudziński jest uzależniony od Twittera. To wiadomo nie od dziś. Tym razem "zaćwierkał" o raz za dużo. Okazuje się, że prawdopodobnie toleruje piratów drogowych. Jest jeszcze jednak możliwość - szef MSWiA wyjątkowo niezbornie formułuje myśli.

W obydwu przypadkach, ze względu stanowisko, które zajmuje Joachim Brudziński, jest to niebezpieczne.

Do rzeczy. W poniedziałek 18 marca szef MSWiA podróżował służbowym bmw na odprawę służb mundurowych do Opola. W Trzebiszynie na drodze krajowej nr 45 obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. Rządowa limuzyna, którą prowadził kierowca SOP jechała 48 km/h szybciej.