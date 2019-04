Wiejas: "Joachim Brudziński, czyli przyjaciel wesołego diabła" (Opinie)

Czego potrzeba podczas negocjacji? Przede wszystkim argumentów. Równie ważne są jednak szacunek i zrozumienie. Wyśmiewając szefa ZNP, Joachim Brudziński po raz kolejny pokazał wyjątkowo paskudne oblicze.

Odpowiedział mu szef MSWiA Joachim Brudziński : "Masowo to wszyscy (rodzice, uczniowie, i chyba coraz więcej nauczycieli) czekają, kiedy wróci pan po 25 latach związkowej roboty do tablicy".

Minister uzależniony od Twittera

Panie ministrze, to co uchodziło politykowi opozycji, nie uchodzi ministrowi. W 2015 roku darł się pan na całą Polskę o "komunistach i złodziejach", robiąc frajdę prezesowi Kaczyńskiemu.

Na tropie komunistów

Jeśli o czymś masowo marzą Polacy (to w pełni uprawniona teza) to nie tego, że Broniarz wróci do tablicy. Masowo to Polacy oczekują, że PiS przestanie wykazywać się skrajną nieodpowiedzialnością w rozmowach z nauczycielami. Rozumiem, że niczym komuniści rozdaliście już całą kasę i teraz macie kłopot.