Użytkownicy WP sfinansowali zakup 26,5 tysiąca porcji żywności dla Sudanu Południowego

Dzięki wsparciu użytkowników WP do dzieci z ośrodka w Gordhim w Sudanie Południowym trafi 26,5 tysiąca porcji specjalnej żywności terapeutycznej. Potrzeby są o wiele większe, dlatego cały czas wspólnie z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) apelujemy o wpłaty.

Ponad połowa mieszkańców Sudanu Południowego głoduje. W najbardziej dramatycznej sytuacji są mieszkańcy stanu Aweil East na północy kraju. To epicentrum głodu w tym kraju. Właśnie tam mieści się ośrodek, w którym pomoc niesie polska Fundacja PCPM. Zapewnia leki i żywność terapeutyczną ratującą życie najbardziej niedożywionych maluchów.

Najbardziej zagrożone są dzieci

Jak mówi WP Zofia Kwolek z PCPM, trwający konflikt, powtarzające się wysiedlenia, rekordowo niska produkcja zbóż w 2017 r. oraz bardzo wysokie ceny żywności i utrata środków do życia spowodowały, że w 2017 roku w Sudanie Południowym ogłoszono klęskę głodu.

Ta sytuacja powtarza się co roku w okresie suszy. W tym kraju na straganie można znaleźć jedynie drobne, nadgniłe warzywa i owoce, a z powodu upadłej gospodarki i szalejącej inflacji, niewielu na nie stać. Wyczerpani głodem dorośli nie mają siły uciekać w długą i często niebezpieczną drogę do sąsiednich krajów w poszukiwaniu jedzenia. W tej spirali wojny i zniszczenia cierpią najbardziej niewinni, czyli dzieci.

Sudan Południowy to kraj, gdzie umieralność dzieci do 5 roku życia należy do najwyższych na świecie. Wycieńczone, chore dzieci nie mogą bawić się, uczyć ani rozwijać. Zagrożone jest całe pokolenie. Chcemy przerwać tę spiralę głodu i dać dzieciom nadzieję na lepszą przyszłość, dlatego redakcja WP, razem z PCPM, apeluje o wpłaty na stronie pcpm.org.pl/sudan