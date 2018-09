Uczestnicy badania zabijają nadzieję opozycji: Donald Tuska już nie wróci

Większość sondaży pokazuje, że o Pałac Prezydencki z Andrzejem Dudą mógłby rywalizować jedynie Donald Tusk. Warunek oczywisty – przewodniczący Rady Europejskiej musiałby najpierw wrócić do Polski. Z badania na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski wynika jednak, że większość wyborców w ten powrót nie wierzy.

Kiedy pod koniec sierpnia zapytaliśmy, na kogo Polacy zagłosowaliby w pierwszej turze wyborów prezydenckich , 34 proc. badanych wskazało na Andrzeja Dudę, 21 proc. na Donalda Tuska, a 14 proc. na Roberta Biedronia. Pozostali politycy (na naszej liście znalazło się 10 nazwisk polityków od lewicy do prawicy) nie zbliżyli się nawet do granicy 10 proc.

W dwa tygodnie później Biedroń ogłosił, że choć opuszcza Słupsk i wraca do krajowej polityki, to prezydentura go nie interesuje. Zostali więc dwaj potencjalni konkurenci – Duda i Tusk.