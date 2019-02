TYLKO W WP. Wyborcy PiS nie przejęli się "taśmami Kaczyńskiego" (BADANIE)

Politycy są podzieleni w ocenie rozmów biznesowych, w których uczestniczył Jarosław Kaczyński. Co zrozumiałe - opozycja go atakuje, a PiS broni. W badaniu na panelu Ariadna zapytaliśmy, co sądzą o tym Polacy?

Sprawę "taśm Kaczyńskiego" nagłośniła "Gazeta Wyborcza". Usłyszeliśmy, jak Jarosław Kaczyński - prezes PiS, poseł, najpotężniejszy człowiek w kraju w jednym - rozmawia z austriackim biznesmenem o budowie dwóch wieżowców przez powiązaną z jego środowiskiem politycznym spółkę Srebrna.

W tle pojawia kontrolowany przez Skarb Państwa bank Pekao SA, który według "Wyborczej" miałby udzielić 300 mln euro kredytu na budowę wieżowców.

"Taśmy Kaczyńskiego" anonsowane były jako "bomba", która zaszkodzi Jarosławowi Kaczyńskiemu i PiS (politycy tej partii mówili o "kapiszonie"). A co o taśmach sądzą Polacy, którzy wzięli udział w badaniu dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna?

Na pewno sprawa zyskała ogromny rozgłos. Aż 80 proc. ankietowanych zna sprawę choćby tylko ze słyszenia (82 proc. wyborców PiS i 89 proc. wyborców Platformy Obywatelskiej).

A czy taśmy zaszkodzą PiS? 40 proc. badanych odpowiedziało na to pytanie twierdząco. Odmiennego zdania było 34 proc. ankietowanych. 26 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Nieco inaczej widzą to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości.

60 proc. z nich wyraziło przekonanie, że "taśmy Kaczyńskiego" nie zmniejszą poparcia dla PiS, a tylko 21 proc. jest przekonanych, że partia zapłaci utratą poparcia.

Nie najgorzej – z punktu widzenia PiS i Kaczyńskiego przedstawia się również ocena jego zaangażowania w rozmowy biznesowe. Choć większość ankietowanych postrzega to negatywnie, to wśród wyborców PiS ponad połowa – 51 proc. – uznała, że Jarosław Kaczyński ma prawo angażować się w działalność biznesową.

Niejednoznaczna rola, która odegrał Jarosław Kaczyński w trakcie rozmów biznesowych, sprowokowała po raz kolejny dyskusje o zaangażowanie polityków w biznes.

71 proc. uczestników badania uznała, że należy wprowadzić w Polsce całkowity zakaz angażowania się polityków w "jakąkolwiek działalność biznesową". Wyborcy PiS w tym przypadku znów poszli "pod prąd" – za zakazem jest połowa z nich.

