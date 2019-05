Tylko w WP. Duża mobilizacja. PiS wygrywa wybory (Badanie)

Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrałoby wybory do Parlamentu Europejskiego. Tak wynika z badania przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna.

Wybory do Parlamentu Europejskiego były postrzegane w Polsce "od zawsze" jako te mniej ważne. Stąd frekwencja oscylującą wokół 30 proc. Ale nie tym razem.

Według badania przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę (rzeczywisty termin to 26 maja 2019 roku), do urn poszłoby aż 59 proc. uprawnionych do głosowania.