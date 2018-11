Tomasz Lis na prezydenta. Powtórzyliśmy słynny sondaż "Newsweeka"

W 2004 roku PBS przeprowadził dla "Newsweeka" sondaż prezydencki, w którym umieścił Tomasza Lisa. Wyniki zaskoczyły wszystkich – dziennikarz mógł liczyć na 43 proc. głosów. W badaniu na panelu Ariadna sprawdziliśmy, jak obecnie wyglądałyby jego szanse.

Tomasz Lis w dziennikarstwie osiągnął prawie wszystko – w TVP był reporterem Wiadomości i korespondentem w USA. W TVN tworzył fakty. W 2004 roku był u szczytu sławy. I wtedy "Newsweek" umieścił go wśród potencjalnych kandydatów na prezydenta, czym uczynił dziennikarzowi niedźwiedzią przysługę.

Bo choć 43 proc. ankietowanych przez PBS zadeklarowało, że oddałoby na niego głos w pierwszej turze, a w drugiej pokonałby Lecha Kaczyńskiego 64:36 proc. , a Andrzeja Leppera 80:20, to Lis do polityki się wtedy nie wybierał. TVN chciał wymusić na dziennikarzu deklarację, że nie będzie startował, a ostatecznie go zwolnił.