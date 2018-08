Taśmy Trzaskowskiego. Nowa odsłona afery

Cztery lata temu afera taśmowa przyczyniła się do odsunięcia od władzy Platformy Obywatelskiej. Dziś mamy kolejną jej odsłonę. Wystarczyła jedna wizyta Rafała Trzaskowskiego w domu pewnej kobiety.

Rafał Trzaskowski podczas akcji Door-To-Door (PAP, Fot: Leszek Szymański/PAP)

"Przemiła Pani zaprosiła Rafała Trzaskowskiego do siebie... a tu zaskoczenie... Zobaczcie!" - napisał we wtorek wieczorem na Twitterze jeden z doradców kandydata PO na prezydenta Warszawy.

I się zaczęło: cała Polska zobaczyła, jak Rafał Trzaskowski zakleja taśmą biurową wybitą szybę w drzwiach działaczki KOD z Ursynowa. Wybuchła druga odsłona afery taśmowej.

Ta pierwsza obaliła rząd PO. Ta druga obaliła jedynie mit o tym, że ktokolwiek traktuje dziś kampanię w Warszawie poważnie.

Karuzela śmiechu nie ma końca

Miało być nowatorsko, dynamicznie i z otwarciem na ludzi. Rafał Trzaskowski, któremu przeciwnicy zarzucają brak aktywności, ruszył z - jak twierdzą jego sztabowcy - "największą w historii Warszawy kampanią door2door". Polityk odwiedza mieszkańców w ich domach i rozmawia o problemach miasta. Ten plan zakrojony jest na kolejne tygodnie kampanii. Tymczasem już pierwsza wizyta pokazała, z czym będzie musiał mierzyć się w sieci kandydat PO.

W otoczeniu kamer Trzaskowski wszedł - oczywiście, po wcześniejszym zaproszeniu - do mieszkania starszej kobiety, której pod naporem operatorów i przeciągu osunęła się szyba w drzwiach pokoju. Polityk, długo się nie zastanawiając, pomógł kobiecie, a że pod ręką była taśma, to zaczął nią kleić.

"TO SYMBOL RZĄDÓW PO, PROWIZORKA, PAŃSTWO Z KARTONU, TAK PLATFORMA TRAKTOWAŁA POLAKÓW" - wzmożyli się internetowi kibole PiS i niektórzy oddani obecnej władzy dziennikarze.

Większa część z nich kpiła jednak i szydziła z kandydata; zaplecze Jakiego podawało dalej prześmiewcze memy, w mediach społecznościowych powstały hashtagi #RobotaRafała i #TaśmaRafała, pod którymi użytkownicy zamieszczali zdjęcia zaklejonych, rozpadających się aut, domów czy szop. Inni wymieniali po kolei, co kandydat Trzaskowski powinien im naprawić. Żartom nie było końca. Karuzela śmiechu kręci się do teraz.

Świat zwariował

I ok, wszystkie fajnie, śmiechy-chichy, szydera i oranko. Wilcze prawo "internautów". Ale jeśli z zaklejonej szyby cała propagandowa polityczna machina skupiona wokół Patryka Jakiego robi główny polityczny temat, "grzejący" drugi już dzień, to - jak ujął to dziennikarz Wojciech Szacki - naprawdę świat zwariował.

Chyba że życie w Warszawie jest faktycznie tak wesołe i pozbawione trosk, że nie ma innych, ważniejszych tematów do podejmowania. Transport, edukacja, inwestycje, propozycje dla kierowców, seniorów, młodych - każdy z kandydatów ma w swoim programie wyborczym zapisane dziesiątki, jeśli nie setki propozycji dotyczących tych kwestii. Nikt ich nie sprawdza, nie zderza z realiami. Łatwiejsza jest "beka toczona" w sieci. Jeśli robią to "internauci" - spoko. Jeśli robią to poważni ludzie i z polityki robią hucpę, to jest coś nie tak.

Trzaskowski jak Komorowski? Czemu nie?

Telewizja publiczna, media bliskie PiS, robią kampanię Patrykowi Jakiemu właściwie codziennie. W przekazie TVP kandydat PiS na prezydenta Warszawy jest wynoszony pod niebiosa, jego konkurent z PO - obrzucany błotem (a od wczoraj obklejany taśmą). Każdy materiał reporterski dotyczący Jakiego wygląda niczym partyjny klip wyborczy.

Media prawicowe piszą o sondażach, wedle których "Jaki dogonił Trzaskowskiego", a "kandydat Platformy regularnie traci poparcie". Ba, "dobrzy poinformowani" dziennikarze i "komentatorzy" powielali wyssany z palca przekaz, że "Trzaskowski zostanie wymieniony na kogoś innego".

Tyle propaganda. Fakty są takie, że twierdzenia o wymianie kandydata PO to bajki, a w przekazach przyjaznych Jakiemu mediów nie są podawane wyniki sondaży pokazujące, jak rozstrzygnęłaby się II tura wyborów prezydenckich w stolicy. A tu Trzaskowski bije Jakiego na głowę.

Przewaga kandydata PO w sondażach jest stabilna; nie ma żadnego badania, które wskazywałoby na "systematyczny spadek" poparcia dla niego.

Politycy i media niechętne Trzaskowskiemu lubią powtarzać frazę: "Trzaskowski jak Komorowski". Ja bym się na miejscu polityka PO na to nie obrażał.

Komorowski wygrał z Dudą w Warszawie w cuglach. Nawet przy fatalnej kampanii. Podobnie jak wcześniej Hanna Gronkiewicz-Waltz, z każdym kolejnym kandydatem PiS.

Ale - jak zauważył celnie dziennikarz Łukasz Rogojsz - "#TaśmaRafała to dowód na to, że dzisiaj w polityce można obrzydzić wszystko i każdego. Śmianie się z Trzaskowskiego nagle stało się cool. Tak, jak trzy lata temu śmianie się z Komorowskiego. Dziwię się, że tak łatwo nabieramy się na to po raz drugi".

Kampanię można przegrać, a wybory wygrać. Taki paradoks. Trzaskowski kampanię już przegrał. Co nie zmienia faktu, że to on jest nieporównywalnie bliżej zwycięstwa od swojego konkurenta.

Jedna taśma Trzaskowskiego nie obali.