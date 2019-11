Strzały w Gdańsku. Żona prokuratora: - Mój mąż to nie pierdoła. Czekamy na przeprosiny!

WP Opinie Poczta WP Pilot Program TV Menu Polityka

Sebastian Łupak: Co się dzieje w sprawie? Pani Matylda, żona strzelającego prokuratora, prowadzi swoją kancelarię adwokacką: Czekamy na badania krwi tych chłopaków. Wiemy, że byli pijani, ale toksykologii jeszcze nie ma. Obstawiam, że coś w ich krwi będzie – może narkotyki, jakieś prochy. Bo mąż jest czysty. Po co mąż do nich strzelał? To były głównie strzały ostrzegawcze. On musiał się bardzo postarać, żeby ich nie uszkodzić. To było, bo ja wiem, niecały metr, jak oni po tej kracie w oknie mu latali. Jeden z chłopaków ma poważne obrażenia jamy brzusznej… Jakby mąż chciał mu zrobić krzywdę mocną, go zabić, to w ogóle by nie był problem. Podarował im życie? Myśmy się darli w środku: ”co wy robicie, stój, ch.., stój! Ja cię zapier… ja będę strzelał!” A oni nic. Nie reagowali. I dlatego ja uważam, że oni byli naprochowani. Człowiek krzyczy: ”chłopie, stój, bo strzelam, nie słyszysz?” - ja się tak rozdarłam. A oni, kur.., nic! Dalej swoje. Więc ja mówię: albo głuchoniemi przyszli, albo naćpani aż tak, że nic nie czują. Jeden z postrzelonych – Robert – mówi, że dostał w plecy, kiedy uciekał. Nikt nie jest idiotą i nie strzelał mu w plecy. My – ja i mąż - nie jesteśmy narwani. Nie dorwaliśmy się do giwery, żeby ”pokozaczyć”. Nikt mu w plecy nie strzelał na bramie, nie było w ogóle takiej sytuacji. A jaka była? On jak dostał, to było wszystko przed oknem. I on jeszcze, z tą raną, sforsował jedną siatkę na trzy metry i bramę na 2,5 metra. Jedno wziął, drugie wziął i jeszcze 200 metrów biegł po chodniku. To jaki on musiał być naprochowany? Ja bym się nie mogła ruszyć, padłabym trupem. By mnie tak bolało, że już bym pozamiatane miała. Więc chłopie, nikt ci w plecy nie strzelał! Ja dziękowałam Bogu, że on sobie poszedł. Ręce do Boga składałam. eastnews Podziel się Robert kłamie? Niech on nie robi z siebie jakiegoś bohatera, ofiary. On uciekał, a myśmy w plecy mu dawali? Nie ma opcji takiej! Teraz to on sobie może gadać. Jakby wtedy stanął w miejscu, położył się, albo nam krzyknął: ”już OK”, byłoby inaczej. Nam tylko o to chodziło. A oni ciągle próbowali dom sforsować. Nie przestawali w ogóle. Dlatego tych strzałów tyle było. Ile? 6-7. One były ostrzegawcze. Nasze krzyki były, a oni nic! Nie było tak, że są trzy łuski w domu, no to były trzy strzały. Było ich więcej na dachu od garażu, pod oknem. Mówią, że przyszli zapalić na dachu papierosa… Była 2.30. Weszli jednocześnie na dach i na kraty. Obłęd! Nie życzę panu, żeby pana to spotkało. Ja się bałam, że ich jest więcej. Wydawało się, że jest ich dużo i robią to celowo, z namysłem, jednocześnie z góry i z boku. Była próba wejścia przez okno dachowe do domu? Tak. Ten u góry napiep... w to okno. On coś w ręce miał i też tym walił. A to okno u góry nie jest niczym okratowane. To jest takie tam okienko, ale duże na tyle, że można przez nie wejść. Myśmy to okienko wstawili, jak nam robili remont, jakby kominiarz chciał wejść na dach. Więc niech pan się postawi w naszej sytuacji. Czyli? Środek nocy, w domu małe dziecko, a tu jeden z nich jest na kracie, na oknie od sypialni, a drugi na oknie na dachu, które nie jest okratowane. Ja byłam mega posra… Oni weszli przez mur, przez ten camper, na dach garażu, pod okno sypialni i przez okno albo przez rynnę, na górę domu. Nie jest tak, że się pomylili. Nie mogli się pomylić? Od tyłu są tu krzaki… Ciężko tu wejść przez przypadek, jak dom jest wysoki na 12 metrów. Jaki to pustostan, jak tu jest pełno firm na parterze? Ja jestem adwokatem, mam kancelarię na parterze. Oprócz tego wynajmujemy jeszcze czterem firmom, które mają tu i magazyny i biura. Wszyscy mają szyldy na przodzie. Tabliczki Solid to mamy tu wszędzie. Kogo pani alarmowała? Ja dzwoniłam na 112. Mąż mi kazał powiedzieć, że mamy napad i strzela z broni krótkiej, to może szybciej przyjadą. Przyjechali po 15 minutach. A w ogóle to my to łączymy z pracą męża. W jakim sensie? On miał bardzo poważne sprawy w Gdyni: narkotykowe. I kamieniczników. Prokurator wojskowy miał sprawy cywilne? PiS to pozmieniał i wcielili wydział wojskowy do prokuratury cywilnej. W tym wydziale wojskowi robią teraz sprawy i wojskowych i cywilów. Narkotyki z miasta, rozboje, napady – menelstwo z Gdyni. East News Podziel się I mąż bał się o siebie? On nawet jak gdzieś chodził wieczorem, to brał pistolet. Jak to? No tak. Ja mu, jak baba, mówiłam: po co ci takie sprawy? Ale mi się trafił taki misjonarz, co chce wyczyścić Gdynię z prochów. Ja mówię: no przecież tego się nie da zrobić. Ale on, brzydko mówiąc, się nie pierd… w życiu zawodowym. Czyli? Jak był materiał na areszt, to szedł. Nie było tak, że umorzył, wziął w łapę, podarował. Nigdy! Jak jakieś usiłowania zabójstwa miał, to on stawiał taki zarzut. Mówiłam: ty taki PiS-owy jesteś, nie szalej tak (śmiech) A on mówił: po to mi płacą, że mam się nie pierd… jak komuś krzywdę robią, jak sprzedają dzieciakom narkotyki. Więc on miał podstawę się obawiać. Bo to nie jest pierdoła, tylko zawsze robił, jak należy. Są różni prokuratorzy – niektórzy nie chcą mieć dużo ”aresztówek”. Bo zawsze koło tego jest robota. A on zawsze mówił: należy im się i robił te ”aresztówki”. Nie może tak być, żeby człowiek się bał wszystkiego. Ile on tych nożowników miał? Teraz miał taką sprawę, że facet z nożem żonę ”robił”. Wszyscy chcieli mu postawić znęcanie. Jaki znęcanie, jak baba ledwo uszła z życiem? Więc mąż zrobił mu zarzut zabójstwa, bo jak nożem dźga w brzuch, to jakie to ”znęty”? No i chłop już siedzi w areszcie. To samo w Tczewie. I właśnie przez to swoje zachowanie mógł podejrzewać, że to co innego, niż głupki na fajce na dachu. Co dalej z tą sprawą? Teraz czekamy na wyniki ich krwi. Mąż ma krew dobrą. Wszystkie oględziny były zrobione. To, co panu mówię, to ja zeznałam. Ja mam teraz problem z dzieckiem. Jej łóżeczko jest w naszym pokoju. Córka od tygodnia nie śpi. Ma 3 lata, ale kuma wszystko: że byli i że ała nam zrobili. Wszystko zrobiliście dobrze tamtej nocy? Tak! Zajeb..! Życzę każdemu, żeby miał w domu takiego faceta, który się ogarnie, odstraszy i obroni rodzinę. Po ciemku musiał trafić do sejfu, wyjąć [pistolet – red.], załadować, do nich się drzeć, im nie zrobić mocnej krzywdy, a spowodować, żeby sobie poszli. Mega! Bo z nimi nie było gadki, bo oni w ogóle nie reagowali. Jakby nie było tego hałasu ze strzelaniem, to oni byli tak nabuzowani, że oni by tu wleźli. I wtedy by dramat był w domu. To wszystko jest w dokumentach. Myśmy tego samego dnia byli przesłuchiwani - każde osobno – przez parę godzin. Co pani by powiedziała tym chłopakom? My się zastanawiamy, jak to jest, że oni nie czują swojej winy w tym? Jak to tak jest? Nikt nas nie przyszedł i nie przeprosił nawet! Moja mama, starsza osoba, tu mieszka, córeczka. I nikt nas nie przeprosił.