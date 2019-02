Sikora: "Ojciec Dyrektor chce nas przekonać, że nie miesza się w politykę. Grozi pozwami za 'partię Rydzyka'" [Opinia]

Formalnie zarejestrowano Ruch Prawdziwa Europa, kierowany przez europosła Mirosława Piotrowskiego. Ugrupowanie powszechnie zwane jest "partią o. Rydzyka", ale to musi się skończyć - uznał redemptorysta. Zagroził "krokami prawnymi".

Ojciec-polityk

Sprawy doszły do punktu, w którym zaczęto mówić o samodzielnym starcie środowiska toruńskiego. Nową partię mieli tworzyć politycy blisko związani z Radiem Maryja, a jej twórcą został prof. Mirosław Piotrowski. To europoseł wybierany z list PiS, ale nienależący do delegacji posłów PiS w Parlamencie Europejskim. Ba, w poprzedniej kampanii dochodziło do tego, że Jarosław Kaczyński otwarcie wspierał prof. Waldemara Parucha, który miał pokonać prof. Piotrowskiego i przejąć lubelski mandat dla PiS. Przegrał z dotychczasowym europosłem, który po wejściu do PE ponownie nie zdecydował się na wejście do delegacji PiS.