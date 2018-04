Ruch genialny w swojej prostocie. Duda zaskoczył PiS i przejął inicjatywę

Pokorny, pełen empatii, wsłuchujący się w głos matek i ojców niepełnosprawnych dzieci. Ten obraz Andrzeja Dudy na długo utkwi w pamięci polityków PiS. Bo to jemu, a nie przedstawicielom rządu, udało się przekonać protestujących, że władza ma wolę rozwiązać ich problemy. Polityczny majstersztyk. Teraz czas na ruch premiera.

Nawet w PiS nie ukrywają zaskoczenia takim obrotem spraw. Na głowę państwa spływają pochwały ze strony opozycji. - To dobrze świadczy o prezydencie, że przyjechał. Teraz niech dopilnuje, żeby zapadły decyzje. Jestem do dyspozycji prezydenta, premiera i wszystkich, żeby załatwić to szybko i ponad podziałami politycznymi. Zróbmy to! - oświadczyła posłanka Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej, dla której Andrzej Duda jeszcze niedawno był „Adrianem” z kabaretu. To ona w imieniu opozycji zaprezentowała w czwartek wraz z przedstawicielką Kukiz’15 projekt gwarantujący realizację postulatów zrozpaczonych matek. Tyle że przez nieoczekiwany ruch Pałacu Prezydenckiego, to Duda politycznie konsumuje temat. To on ma moc sprawczą (tak, wielu czytelników się w tym miejscu uśmiechnie), a nie opozycja. To on będzie w obrazkach wszystkich głównych serwisów informacyjnych. Inicjatywa podjęta przez głowę państwa będzie także dominującym tematem politycznego weekendu.