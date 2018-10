Rosja przegrała walkę o serca Ukraińców. Teraz ponosi porażkę w sporze o ich duszę

Patriarchat Konstantynopola poparł niezależność cerkwi kijowskiej od moskiewskiej. Kością niezgody są też dobra materialne. Religia jest wygodnym narzędziem dla Kremla, ale jej używanie jedynie przyniesie straty cerkwi moskiewskiej.

Sprawa samodzielności ukraińskiej cerkwi była głównym tematem duchownych prawosławnych, którzy zebrali się Stambule na synodzie Patriarchatu Konstantynopola. Co prawda po trzech dniach obrad nie wydano aktu formalnie powołującego niezależną cerkiew kijowską, ale duchowni podjęli szereg decyzji uwalniających Kijów od wpływów Moskwy.

Patriarchat Konstantynopola, najstarszy kościół prawosławny uważany za pierwszy spośród równych odłamów chrześcijaństwa ortodoksyjnego, podkreślił prawo Kijowa do niezależności od Moskwy. Równocześnie zdjęto klątwę, anatemę, którą obłożony był Filaret, Zwierzchnik Patriarchatu Kijowskiego. Ekskomunikę nałożono w 1992 r., gdy po ogłoszeniu niepodległości przez Ukrainę duchowny postanowił uniezależnić się od Rosji. Hierarchowie zebrani w Stambule unieważnili także decyzję sprzed 350 lat pozwalającą Moskwie na wyświęcanie metropolity kijowskiego.

Decyzje synodu entuzjastycznie przyjęli politycy i duchowni w Kijowie. Prezydent Petro Poroszenko mówi nawet o potwierdzeniu niepodległości Ukrainy. Te same postanowienia ostro skrytykowała Moskwa, która oskarżyła Konstantynopol o uznanie "odszczepieńców" i zapowiedziała zwołanie własnego synodu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Na szali leżą też becenne dobra kościelne

Spór o dusze, ale też majątki, Ukraińców wchodzi w nową fazę. Niemal połowa obywateli kraju uznaje autorytet patriarchy kijowskiego. Cerkiew moskiewska ma trzy razy mniej wiernych, ale dwukrotnie więcej parafii niż kijowska. To z kolei oznacza spór o majątek, w tym o bezcenne zabytki, miejsca święte i dobra kultury, do których prawa rościć sobie mogą oba wyznania o historii sięgającej średniowiecznej Rusi Kijowskiej. Sytuację komplikuje jeszcze bardziej działalność cerkwi autokefalicznej. To stosunkowo niewielki kościół prawosławny również niezależny od Moskwy.