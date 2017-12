Rok TVP. Jakub Majmurek: Karuzela śmiechu Jacka Kurskiego

Biorąc pod uwagę twarde dane, dowodzony przez Jacka Kurskiego okręt TVP tonie. Ubywa widzów, przybywa finansowych problemów. Tylko czołowy program informacyjny TVP, "Wiadomości", między październikiem tego a zeszłego roku stracić miał ponad milion widzów. W samym ubiegłym roku spółka przyniosła 180 milionów złotych straty. Za rok 2017 nie mamy danych. Wiemy jednak, że TVP musiała zostać zasilona pożyczką 800 milionów złotych ze skarbu państwa.

Wszystko to wystarczyłoby, by w normalnych warunkach odwołać Jacka Kurskiego. W Polsce nie mamy jednak normalnych warunków. Kurski odpowiada bowiem tak naprawdę przed tylko jednym widzem – Jarosławem Kaczyńskim. Ten jak na razie wydaje się być zadowolony. Przekaz TVP niemal idealnie pokrywa się z przekazem jego partii. Rząd jest wychwalany codziennymi litaniami pochlebstw, opozycja przedstawiana jako banda zdrajców i idiotów. Z taką telewizją – wydaje się wierzyć Prezes – PiS musi wygrać kolejną kadencję.

Jakie dowody na pucz przedstawił film? Żadne. Nie podał nawet wiarygodnych poszlak. Insynuacyjna narracja opierała się na argumentach zupełnie kuriozalnych (posłowie PO przynieśli przed okupacją Sejmu kanapki na salę obrad) i dawno zweryfikowanych przez media fake newsach. Choć zdementowano rewelacje mówiące, że na przełomie grudnia i stycznia nie było żadnego zakłócania sygnału TVP, "Pucz" podawał je jako fakt – wyjaśniając, że opozycja zakłócała sygnał obiektywnych publicznych mediów, by TVN mogło siać wrogą propagandę i podburzać Polaków do warszawskiego majdanu.

Pucz" do telewizyjnego dokumentu czy reportażu miał się mniej więcej tak, jak robione na puszkach piwa i parówkach symulacje "ekspertów" Macierewicza do naukowych metod ustalania przyczyn katastrof lotniczych. Nawet w PRL propaganda o opozycji plującej na Ludową Ojczyznę za pieniądze CIA przynajmniej usiłowała bardziej trzymać się rzeczywistości niż dzikie spekulacje autorów "Puczu".

Wystarczy rzut oka na pasek w "Wiadomościach", by mieć jasność, że nie mamy do czynienia z żadnym programem informacyjnym, a raczej z czymś w rodzaju audiowizualnego seansu psychologicznego, budującego kult władzy i szczującego na opozycję. Paski TVP oraz TVP Info tworzą bowiem narrację, w której dzięki wysiłkom rządu Polska rośnie w siłę, a ludziom żyje się dostatniej, co nie podoba się opozycji, knującej przeciw rządom dobrej zmiany, jak złowieszczy Don Pedro z Krainy Deszczowców przeciw państwu dobrego Króla Kraka w książkach o przygodach Baltazara Gąbki.

Nawet dla TVP było to o jedną manipulację za dużo. Autor materiału, Ziemowit Piotr Kossakowski został zawieszony w obowiązkach. Jak jednak niedawno zapowiedział Jacek Kurski, ma wrócić do pracy od nowego roku.

Trudno w materiałach Sitka znaleźć choć jedną wypowiedź nie dobraną pod tezę, jego sondy nie mają żadnej informacyjnej wartości. Robione są po to, by wysłać komunikat: "naród z władzą".

Sitek jest w swojej produkcji telewizyjnej głównie paździerzowy. Michał Rachoń, choć ma podobnie agresywny styl, lepiej czuje medium, jego monologi pomyślane są jako sieciowe wirale i, jak pełne nie byłyby bzdur, działają. Najwięcej bzdur pojawiło się w jego monologu z lata, gdy przedstawił wizję, w której współczesne sądy w Polsce wprost poczęły się z paktu Ribbentrop-Mołotow. Słuchając jego wystąpienia można by odnieść wrażenie, że obecnie sędziowie Sądu Najwyższego wjechali do Polski na radzieckich tankach, a od czasu manifestu PKWN do dziś nic się w kraju nie zmieniło i to dopiero PiS wyzwala Polskę z radzieckiego jarzma – trwającego jak widać ciągle ćwierć wieku po rozpadzie ZSRR.