Przedwyborczy quiz. Bohaterowie są w formie (Felieton)

Kto znajduje się na pierwszym planie powyższej fotografii? Już za kilka tygodni wybór odpowiedzi będzie miał gigantyczne znaczenie dla całej Polski.

Nie wykluczam, że zaraz pojawią się komentarze: "Co za kretyn wymyślił takie pytanie?". Żeby oszczędzić czasu hejterom, od razu przyznaję się do autorstwa. Pozwoliłem sobie je postawić, bo odpowiedź na nie, tylko pozornie wydaje się oczywista.

***

Ktoś może przytomnie dodać, że na zdjęciu (w tej samej kolejności) są: "nasz bohater, ikona skutecznej walki z koronawirusem, której dziękujemy za podkrążone oczy" (to poseł PiS Czesław Hoc o Szumowskim); facet, który przygotowywał się do epidemii, zanim ona wybuchła (to Mateusz Morawiecki sam o sobie); nadzorca służb, które w czasie epidemii podjęły nieznane sobie zadania i wzorcowo się z nich wywiązały (to Mariusz Kamiński, również sam o sobie i swoich dzielnych oddziałach).

Zaraz, zaraz. Przecież ten facet z lewej nie wyjaśnił do końca sprawy wielomilionowych dotacji dla firm jego rodziny; podwładni tego w środku wydali bez podstawy miliony na wybory, których nie było; a ten z prawej to nie jest przypadkiem ten nieprawomocnie skazany ułaskawiony przez prezydenta?

Tak czy siak, zrobiło się gorąco, a uczestnicy quizu już, już szykowali się do bijatyki. Wziąłem nogi za pas. Na szczęście rodacy w porę przypomnieli sobie, że to tylko polityka.

***

***

"Trzynastkę dostał pan ode mnie i od rządu, a cena śmieci, to jest sprawa samorządu" – wypalił do starszego pana, który zapytał go: "Daliście emerytom 900 zł trzynastki, a zabraliście mi 1200 zł za śmieci. To po co daliście, jak to zaraz zabraliście?".