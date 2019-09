Program PiS ws. polityki zagranicznej. Jeszcze mocniejsze wstawanie z kolan

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości pokazuje, że w drugiej kadencji PiS zamierza wstawać z kolan jeszcze bardziej niż dotychczas. I że ostatnie porażki z ostatnich czterech lat niczego partii rządzącej nie nauczyły.

Podobne rzeczy widzimy w całym rozdziale: triumfalistyczny ton zupełnie nieprzystający do rzeczywistości. Czytamy o silniejszej pozycji wewnątrz UE, podczas gdy w rzeczywistości miarą tej pozycji było słynne 27:1, procedura Artykułu 7 i pozycja wygodnego worka do bicia dla silniejszych. Czytamy o sukcesach polityki historycznej i promowaniu wizerunku, podczas gdy ustawa o IPN zapewniła nam sromotną klęskę na obu polach. Owszem, o Polsce pisze się dziś więcej niż kiedykolwiek wcześniej - ale niemal zawsze źle.

Oczywiście, trudno by dokument wyborczy wymieniał porażki. Jednak fakt, że cały rozdział dotyczący polityki zagranicznej możnaby podsumować zdaniem "będziemy robić to, co robiliśmy", jest zatrważający. Choć od 2014 roku świat zmienił się niemal nie do poznania, program PiS jest wciąż ten sam. To pokazuje, że bolesne wpadki minionych lat niczego rządzących nie nauczyły.