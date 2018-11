Polacy nie mają wątpliwości. Politycy zmieniający po wyborach partię to kłamcy

Politycy, którzy po wygranych przez siebie wyborach przechodzą do innej partii, to kłamcy. Mało tego, powinni zrzec się zdobytego mandatu. Tak wynika z badania dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna.

W ostatnich tygodniach najgłośniejszy stał się transfer Wojciecha Kałuży. Do sejmiku śląskiego startował z listy Koalicji Obywatelskiej (rekomendowała go Nowoczesna), ale po zdobyciu mandatu przeszedł do PiS. Dzięki temu on został wicemarszałkiem śląskim, a PiS uzyskało większość w sejmiku.