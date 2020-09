Sondaż WP. Wybranowski: "Margot nie podnieca" [OPINIA]

Sondaż WP. Główni gracze mają powody i do zadowolenia, i do niepokoju

Teoretycznie po sondażu WP można by odnieść wrażenie umacniania się Prawa i Sprawiedliwości, które w stosunku do poprzedniego badania zyskało 3 punkty procentowe poparcia. W rzeczywistości jednak to przede wszystkim efekt ostatniej aktywności premiera Mateusza Morawieckiego. Notabene on sam, wg innego sondażu, zyskał 2 pkt. procentowe poparcia. Morawiecki był w miesiącach letnich jednym z najbardziej aktywnych polityków PiS, nie zaliczył znaczącej wpadki, wypadał dobrze w relacjach z mediami.