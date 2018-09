"Platforma przeprasza. Ale tak żeby nikt nie zobaczył"

Mateusz Morawiecki został zobowiązany przez sąd do przeprosin przed Faktami TVN i Wiadomościami TVP. Nie jest jedynym, którego w kampanii wyborczej sąd zmusza do przeprosin. Społecznościowy serwis Żelazna Logika zauważył przeprosiny opublikowane przez Platformę Obywatelską. "O 1 w nocy i zasypuje wpis kolejnymi postami, żeby obniżyć mu zasięgi".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

PO opublikowała przeprosiny w mediach społecznościowych w nocy (East News, Fot: Wojciech Strozyk/REPORTER)

Platforma Obywatelska Pomorze Zachodnie została zobowiązana przez sąd do przeproszenia Dariusza Mateckiego – kandydata PiS do Rady Miasta Szczecina. Treść przeprosin brzmiała następująco: "Przepraszamy (…), że na profilu Platforma Obywatelska Pomorze Zachodnie na portalu Facebook rozpowszechnialiśmy nieprawdziwe informacje na temat jakoby był damskim bokserem. Ponadto wyrażamy ubolewanie, że informacje te naruszyły dobre imię Pana Dariusza Mateckiego oraz naraziły go na niekorzystne konsekwencje w czasie prowadzonej kampanii wyborczej, w szczególności utratę wiarygodności i zaufania niezbędnego do wykonywania mandatu radnego".

Przeprosiny to efekt prawomocnego wyroku sądu. Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie stwierdził w uzasadnieniu wyroku: "Nazwanie kogoś damskim bokserem wskazuje, że ten człowiek bił kobiety, co nie jest akceptowane w naszej kulturze w żadnym wypadku".

Oskarżenie Mateckiego pochodzi z wywiadu znanej blogerki modowej Macademian Girl dla Pudelka. Powiedziała ona, że w szkole podstawowej była prześladowana przez niektórych uczniów. Wspominała, że jednym z prowodyrów był "działacz skrajnie prawicowej partii". Jednak nazwiska owego działacza nie podała. Zrobili to za to działacze zachodniopomorskiej PO, wskazując na Mateckiego. Działacz PiS w sądzie argumentował, że kłótni 10-letnich dzieci nie można nazwać "biciem kobiet", co zrobiła Platforma.

Partia musiała przeprosić. Zrobiła to w środku nocy na Facebooku. Rażąco odbiega to od sposobu, w jaki przepraszać musiał premier Mateusz Morawiecki. W czasie najlepszej oglądalności telewizyjnej na dwóch największych antenach. Platforma Obywatelska przekonywała, że szef rządu musi przepraszać partię opozycyjną. Najwyraźniej nie zrozumieli uzasadnienia sądu.

Zobacz także: Jacek Sasin o decyzji ws. Morawieckiego. Odpowiada Schetynie

Ten bowiem oddalił główne żądania PO. Platforma chciała, żeby sąd zakazał rozpowszechniania informacji, że partia w czasie rządów nie budowała dróg ani mostów. Ten wniosek PO został oddalony.

Sąd skupił się tylko na słowach "przez 8 lat wydali 5 mld zł na drogi lokalne. To tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku" – i uznał że słowo "wydajemy" jest nieprecyzyjne. Prace legislacyjne nad Funduszem Dróg Samorządowych rządu PiS rozpoczęły się 1 sierpnia. Premier mówiąc "wydajemy" odnosił się więc do środków, które już są zapewnione w ustawie budżetowej. Sąd stwierdził, że słowo "wydajemy" powinno być użyte w czasie przyszłym.

Rząd Mateusza Morawieckiego w 2019 roku przeznaczy na drogi lokalne około 6 mld zł. Sejm ma przyjąć wkrótce odpowiedni projekt. Dla porównania w latach 2008-2015 z budżetu państwa na drogi lokalne przeznaczono średnio ok. 650 mln zł rocznie. O tym właśnie mówił premier Morawiecki. Platforma tych liczb nie zakwestionowała. Już w tym roku wydatki na drogi lokalne są największe w historii: 1,3 mld złotych.