PiS chce ocenzurować internet? Burza po słowach doradcy Andrzeja Dudy

"Jakieś formy cenzorskie będą" - powiedział o przyszłości internetu prof. Andrzej Zybertowicz. Wybuchła burza, bo zacytowana w tweecie Telewizji Republika myśl została przez niektórych odebrana jako zapowiedź działań administracji prezydenta.

Będzie cenzura

Polityk czy naukowiec?

- Prawdopodobnie schematy niemieckie się nie utrzymają, trzeba poczekać kila miesięcy jak to działa, ale wydaje się, że one są przedobrzone - te procedury i sankcje. Ale myślę, że z informacją w internecie będzie jak z ruchem drogowym i lotniczym. Kiedy pojawiły się pierwsze samochody i samoloty nie było żadnych reguł - każdy mógł jechać jak chce. Dzisiaj żeby być dopuszczonym do ruchu, trzeba mieć samolot czy samochód, który spełnia określone kryteria i znać zasady tego ruchu. Ale kodeks ruchu nie mówi ci dokąd masz jechać, tylko w jaki sposób, jakimi drogami, według jakich reguł masz się przemieszczać. Podejrzewam, że pozostanie spora przestrzeń swobody w internecie, ale uniemożliwi się cyberstalking - tłumaczył prof. Zybertowicz.

Z szerokiego kontekstu wynika, że to rozważania naukowca, socjologa zajmującego się m.in. siecią. Jednak we wcześniejszej części wywiadu prof. Zybertowicz mówił o sobie jako o pracowniku prezydenta Dudy. Występowanie w dwóch rolach jednocześnie jest po prostu nie do pogodzenia i wprowadza widzów oraz czytelników w błąd.