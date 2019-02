"Piątka Morawieckiego. Tym razem z Ziobrą" (Opinia)

Po raz pierwszy od objęcia sterów w rządzie premier Mateusz Morawiecki otwarcie stanął w obronie swojego największego rywala w obozie władzy. Zbigniew Ziobro może być zadowolony. Wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości został odrzucony przez Sejm.

Z debaty nad złożonym przez opozycję wnioskiem zapamiętane zostaną dwa obrazki: puste miejsce na sali plenarnej należące do Jarosława Kaczyńskiego oraz chwila, gdy Mateusz Morawiecki składa gratulacje i podaje rękę zwycięzcy środowego wieczoru.

Wszystkich zastanawiało co innego: czy Jarosław Kaczyński lub Mateusz Morawiecki wyjdą na mównicę sejmową i otwarcie staną w obronie jednego z najpotężniejszych ministrów w rządzie Zjednoczonej Prawicy.

Dwie pieczenie na jednym ogniu

Ubiegły tydzień. Paparazzi "przyłapują" Jarosława Kaczyńskiego, jak wchodzi do budynku Ministerstwa Sprawiedliwości. To było dzień po przesłuchaniu Geralda Birgfellnera, Austriaka, który - wraz z prezesem PiS - został głównym "bohaterem" tzw. "taśm Kaczyńskiego" publikowanych przez "Gazetę Wyborczą".

Opozycja podnosi larum: Kaczyński, który - zdaniem Platformy Obywatelskiej - mógł być nawet zamieszany w korupcję (nie ma na to dowodu), na pewno przyjechał do Ziobry po informacje związane ze śledztwem ws. Srebrnej. I że to dowód na "bananową republikę", a nie praworządny kraj.